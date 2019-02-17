حقق نادي جيرونا الإسباني انتصاراً ثميناً على حساب نظيره ريال مدريد بهدفين لهدف ببطولة الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو. وكاد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الميرنجي أن يتصدر المشهد الأبرز باللقاء في الدقائق الأخيرة وأقترب من أدراك التعادل لفريقه. وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد ارتقى كورتوا لركنية احتسبت لفريقه وسدد كرة برأسه رائعة مرت جوار القائم الأيسر بقليل. الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : كورتوا يتصدر المشهد الأبرز باللقاء شاهد ماذا فعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.