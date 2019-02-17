الرئيس العراقي: القضاء على الإرهاب يتطلب تعاوناً دولياً

صرح الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد، بأن القضاء على الإرهاب بصورة نهائية يتطلب تعاوناً والتزاماً من قبل المجتمع الدولي في دعم ومساندة البلدان المتضررة وإعادة إعمارها.
وأشاد الرئيس العراقي، خلال استقباله اليوم رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل والوفد المرافق له، بـ "الدور الكبير للتحالف الدولي في القضاء على عصابات داعش الإرهابية وأهمية تطوير التعاون الأمني والعسكري بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ومساهمتها بتسليح وتطوير القدرات العسكرية للقوات الأمنية العراقية ".
من جانبه، جدد الجنرال فوتيل التزام أمريكا "ووقوفها إلى جانب العراق وتطوير قدرات القوات الأمنية تدريباً وتسليحاً".
وجرى خلال اللقاء التأكيد على الالتزام بحماية السيادة العراقية وأن وجود أي قوات لأغراض الدعم في مواجهة الإرهاب هي بدعوة من الحكومة العراقية وضمن الأهداف المتفق عليها بين البلدين.
يشار إلى أن العراق اعلن في نهاية 2017 القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في البلاد، غير أن خلايا التنظيم ما زالت نشطة.
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