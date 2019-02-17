إسرائيل تحتجز 138 مليون دولار للفلسطينيين

قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية، اليوم الأحد، احتجاز مبلغ 138 مليون دولار من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، بسبب ما تقدمه السلطة من مخصصات مالية إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أن المبلغ يساوي ما دفعته السلطة الفلسطينية العام الماضي "لإرهابيين مسجونين لدى إسرائيل ولعائلاتهم وللسجناء المفرج عنهم".
وتزعم إسرائيل، إن "هذه المخصصات تشجع على مزيد من العنف".
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