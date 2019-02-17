شمال دارفور تدعو المزارعين للانتقال إلى الزراعة الحديثة

اختتم وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية، بولاية شمال دارفور، عادل محجوب حسين، يرافقه المدير العام للوزارة الهادي أحمد حسن وعدد من مديري الإدارات المتخصصة بالوزارة، اختتموا زياراتهم التفقدية إلى محليات الولاية الجنوبية والجنوبية الشرقية (اللعيت، الطويشة، كلميندو، أم كدادة) وقفوا خلالها على سير عمليات حصاد الموسم الزراعي الشتوي.
واطلع الوزير والوفد المرافق له من معتمدي تلك المحليات ومديري الإدارات التابعة للوزارة واتحادات أصحاب المهن والجمعيات الزراعية، اطلعوا على مجمل الأداء الزراعي بتلك المحليات والتحديات التي تواجهها، باعتبار أن المحليات الجنوبية والجنوبية الشرقية هي ذات إنتاجية عالية للمحاصيل النقدية والغذائية والتي يأتي على رأسها الفول السوداني والدخن.
ودعا الوزير خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدها مع تلك الجهات إلى ضرورة الانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة التي يتم من خلالها استخدام التقانات والآليات الزراعية الحديثة التي تسهم بصورة مباشرة في زيادة الإنتاج والإنتاجية.
كما وجه وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بضرورة الاهتمام بتطعيم الثروة الحيوانية للمحافظة على صحتها وزيادة إنتاجيتها، واعدا في ذات الوقت بتوفير التمويل المالي للمزارعين وتوفير التقاوى والوقود والآليات من أجل زيادة الإنتاج رأسيا وأفقيا، داعياً المستثمرين الوطنيين والأجانب إلى الإقبال على الاستثمار الزراعي بالولاية لما يتميز به من ميزات نسبية كبيرة، مؤكداً أن أبواب وزارته مفتوحة للمستثمرين لتوفير الوسائل والسبل كافة وتهيئة الأجواء التي تمكنهم من الاستثمار.
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