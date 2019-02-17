مواكب واعتصامات ومظاهرات الأحياء يوم غدٍ الإثنين 18 فبراير 2019 م .

ميدان ام ضريوة الثانوية بنات السامراب .

ميدان الجيلي .

ميدان التضامن - الكدرو .

ميدان مدرسة الحرية المزاد .

ميدان جوبي الشعبية جنوب .

ميدان الصديق الشعبية شمال .

ميدان شارع الركشات - الدروشاب شمال .

شرق النيل : ميدان دار السلام المغاربة (شارع الكلس وشارع 1)

ميدان الوحدات والبركة

ميدان الجريف شرق

ميدان الاعتصام ام دوم *مواكب واعتصامات* - حي النصر مربع 25 ، 26 ، 23 ، ميدان مربع 26 .

- مواكب واعتصامات حي القادسية ميدان مربع 7 . الخرطوم وجبل اولياء *اعتصامات*

-الشجرة- ميدان الحماداب

-الصحافة _ ميدان الشهيد محجوب

-جبرة - ميدان جبرة *مظاهرات ومواكب*

- بري

-المعمورة

-امتداد ناصر

-الطائف

-الكلاكلة

-الديم

- جبرة أم درمان : - ميدان الفيل .

- ميدان دلوق، أبروف

- ميدان قلب الاسد - الصالحة أمبدة : - ميدان المولد

- ميدان النجم الأحمر، أمبدة الراشدين

- ميدان الرميلة، الحارة الأولى كرري :

- من امام منزل الشهيد محمد الفاتح النمير - شقلبان

- ميدان الحارة ١٢ غرب المواسير

- ميدان محمد أحمد عوض- الحارة السادسة . قوى إعلان الحرية والتغيير

17 فبراير 2019 م

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