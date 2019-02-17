مواطن يعتقل مواطن في موكب 14 فبراير …والآخير يتخذ إجراءات قانونيه

كتب المواطن نور الدين الصافي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن حادثة اعتقاله بموكب الخميس 14 فبراير الذي دعى له تجمع المهيين السودانيين بالخرطوم ، حيث تم اعتقاله واقتياده لميدان ابوجنزيد الذي تتمركز فيه قوات الامن السودانية ،و جاءت افادته كالاتي :



تم اعتقالي يوم الخميس 14/ فبراير

انا و الاخ نورالدين الصافي من السوق العربي و تم اطلاق سراحنا لاحقاً ..

المجموعة التي قامت باعتقالنا انا اعرفهم جيدا و هم كذلك يعرفونني ..

اعتقلونا في عربة بوكس بدون لوحات و اخذونا الي ميدان ابوجنزير

و حينما جاء الضابط المتحري فسالهم ( الشاكي فيكم منو ) اجابه احدهم و قال انا

فساله الضابط ( رتبتك شنو ) فاجابه انا مواطن !!!

فوجهت سؤالا للضابط

ليه يعتقلني ؟

وانا عايز افتح بلاغ ..

فسكت الضابط و لم يجب ..

انا الآن قمت بعمل اجراءات قانونية وفق النصوص أدناه :-

1/الحجز غير المشروع

من يحجز ( مهيأ )بأن يعترضه قصدا بحيث يمنعه الحركة أو يغير من اتجاه حركته بوجه غير مشروع ..يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا

2/الاعتقال غير المشروع

يعد مرتكبا جريمة الاعتقال غير المشروع من يحبس شخصا في مكان معين دون وجه حق مشروع أو يستمر في حبسه مع علمه بصدور أمر الإفراج عنه ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة او بالغرامة أو العقوبتين معا

انا الان مشيت القسم عملت اجراءات قانونية في هذه المجموعة و ( الشاب ) مرفقة صورة لواحد منهم

يدعي / محمد عبدالرحيم

من الولاية الشمالية

تبو شمال دنقلا

درس اداب النيلين

قمت بعمل الإجراء القانوني حفظا لحقوقي كمواطن سوداني يمارس حقوقه الانسانية و المدنية المكفولة بالقانون حتي لو لم يتم القبض عليهم و محاكمتهم الان و احترازا للمستقبل خاصة في مقبل الايام اذا حدث لي اي مكروه لا قدر الله فهم سيكونوا موضع الاتهام و احملهم كامل المسؤولية القانونية و الجنائية فيما سيحدث ..