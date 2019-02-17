راجل البلد.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> نصر مستحق
> تأهل بطعم البطولة
> سبعة مليون دولار في طريقها للسودان
> يابنك السودان افتح خزائنك الخاوية دي
> واجهز للدولار الجاييك
> سبعة مليون دولار ستحل مشكلة البلد
> ومشكلة البلد مايحلها الا راجل البلد
> فعلا راجل البلد يامريخ
> زغردي يافطومة
> قولن جق يابنوت
> البلد بلد البنت والولد
> وعشان كده
> ولاجل البلد والبنت والولد
> قرر راجل البلد يحل مشكلة البلد
> وتسقط بس
> المولودية
> ايها الناس
> باص بكري مبالغة
> نفس الباص بتاع كورة اتحاد الجزائر
> من نفس الحتة
> وفي نفس الملعب
> ولي نفس الميدو
> بكري يجدع( بكسر الدال)
> وميدو يبدع ويمتع
> احبك ياكردنة
> لازم نكرم كردنة
> وروشا
> وفطومة اختي
> والفريق الزامبي اسمو شنو داك
> راجل البلد قرر يحل مشكلة البلد
> و يحل مشكلة سيد اللبن
> سيد اللبن مشكلتو عويصة
> لبنو بقطع
> ورطلو مقدود
> والتمنة مصفي بس
> يحلب يملي التمنة
> ويزيدها موية
> ويتحرك
> حمارو اشتر
> بمشي وينطط
> يكشح كل اللبن
> ولما سيد اللبن يصل محل ببيع اللبن
> يلقي رصيدو من الارطال صفر
> زايد اللبن موية
> وبعد ده لا لمه في اللبن ولا الموية ولا شرف الوطن
> راجل البلد قرر يحل مشكلة سيد اللبن
> سبعة مليون دولار دي
> تقلب النيل نهر لبن ياسيد اللبن
> ايها الناس
> وضعنا ايادينا فوق بعضها
> فكان نصرا جميلا فيهو جماعيتنا
> كان استادا جميلا يحكي روعتنا
> وكان تأهلا جميلا سبب فرحتنا
> وكنا
> وضع ايادينا فوق بعضها موش افضل من وضعها علي قلوبنا؟
> لنردد عبارات الانكسار
> البقدر منو
> البدفع منو
> البعالج منو
> البعسكر منو
> البسجل منو
> البدرب منو
> وغيرها من عبارات فقدان الثقة بالنفس
> امة المريخ تستطيع ان تقوم باي شئ
> وهاهي الظروف قد اختبرتها واستدعتها
> فكان المريخ في مربع العرب الذهبي
> لو ركنا للاحباط لكنا الآن نندب الحظ العاثر ونلطم الخدود
> ولكنا كنا
> تحية لامة المريخ فردا فردا
> يا امة الأمجاد
> ايها الناس
> نحن الآن ننعم بمقعدنا في نصف نهائي العرب بجدارة
> لا لشئ سوي ثقتنا بانفسنا
> فما بال بعضنا الذي كان يفقد حتي الثقة في تأهلنا لدور النخبة؟
> ايها الناس
> اذا الشعب يوما اراد الحياه
> لابد ان يستجيب القدر
> هاهو الشعب يريد الحياة
> شعبنا
> شعب المريخ اراد الحياه
> لذا استجاب القدر
> ايها الناس
> الصبر طيب
> ولما صبرنا
> اكدت الثوابت ان الزولفاني شاطر لا مجرد محظوظ
> وان الحرفية التي يؤدي بها الاولاد
> ليست الا احترافية مدرب
> مبروك للمدرب الشاطر الصابر المثابر
> وتحية كبيرة لاعضاء مبادرة الجار الذين سلمونا القلعة وكأنها صالة افراح
> فكانت الافراح
> والتحية للاولاد فردا فردا
> وللجمهور الذي حضر وابدع
> لسسسه الغيابات علي المدرجات ظاااهرة
> المهم
> ياناس الاتحاد العربي
> جائزتكم دي بسيطة ومابتغطي معانا
> باص العقرب القبل السنتر ده من محلو بخمسمية الف دولار
> لعبو مرتين
> مرة امس ومرة يوم اتحاد العاصمة
> اها ديل باصين بمليون دولار
> سبعة مليونكم دي تاني الفضل فيها شنو؟
> قروشكم دي بسيطة مابتغطي معانا
> من هنا للمربع الذهبي زيدوها
> اي شئ زاد
> بقت علي سبعة مليونكم دي يعني!
> ايها الناس
> قون محمد الرشيد زي الشوط في الكرة الطائرة
> رمضان باصاها
> ضياء ريزها
> الرشيد شات
> كورة طايرة بس
> كورة النجم دايرين قون ضانك لي ناس السلة
> وقون فراشة لي ناس السباحه
> وقون من السيرف لي ناس تنس الطاولة
> قون الحواجز ده العقرب بجيبو براهو
> ولكن
> ماذا حدث للعقرب؟
> هل هي نفس الاصابة؟؟؟؟.
> ايها الناس
> تحية لكل من اسهم في هذا النصر
> وتحية خاصة مني لشيخي بدرالدين زول الالفية
> والمجد والخلود للشهداء
> شهداء الجزائر
> بكري لعب الباص ورا المقابر
> خلف المليون شهيد
> ولكنه عهد جديد
> ايها الناس
> ان تنصروا الله ينصركم
> اها
> نجي لي تاتشرات اقصد شمارات والي الخرتوم
> والينا
> امس اتأهلنا بارك لينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال حايباركوا لينا كتيييير…ايامنا يافردة
والي لقاء
سلك
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