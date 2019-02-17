السودان يشارك بـ134 منتجاً عسكرياً بملتقى “آيدكس” للصناعات الدفاعية

يشارك السودان في أعمال الملتقى والمؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية “آيدكس 2019″، بـ134 منتجاً عسكرياً. وشهد افتتاح النسخة الـ14 من الملتقى بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس، وزير الدفاع، الفريق أول ركن عوض بن عوف.

وتشارك في النسخة أكثر من 60 دولة، وبتشريف ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.

وعقب مراسم الافتتاح زار بن عوف جناح السودان المشارك في الملتقى، الذي تنظمه هيئة التصنيع الحربي، كما وقف مساعد وزير الدفاع السعودي، خالد البياري، على المنتجات الدفاعية السودانية مبدياً إعجابه بالمستوى المتطور الذي حققته البلاد.

وقال رئيس لجنة مشاركة السودان في الملتقى، اللواء مهندس دفع الله خميس، بحسب الشروق – إن السودان يعرض 134 منتجاً في مجال الصناعات الدفاعية والبحرية وخدماتها من خلال مشاركته الرابعة على التوالي.

وامتدح دور الإمارات العربية المتحدة لتنظيمها لهذا المحفل الدولي الاستراتيجي، وأوضح أنهم سيدشنون عدداً من المنتجات الجديدة التي تم تصميمها وتطويرها بأيدٍ سودانية خالصة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)