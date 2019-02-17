جماهير مولودية الجزائر تحاول الاعتداء على اللاعبين

حاولت بعض جماهير مولودية الجزائر، الغاضبة من خروج الفريق، من كأس زايد للأندية العربية الأبطال، الاعتداء على اللاعبين بعد عودتهم إلى البلاد، اليوم الأحد.

وخرج مولودية الجزائر من المسابقة، بعد خسارته أمام مضيفه المريخ، بثلاثية نظيفة، أمس السبت، في إياب دور الثمانية، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

وتواجد عدد من مشجعي مولودية الجزائر، في مطار الجزائر الدولي، لاستقبال الفريق على طريقتهم.

وتمكن بعضهم من اللحاق بالحافلة في الطريق السريع، بعد مغادرة المطار، حيث دخلوا في مشادات حادة مع بعض اللاعبين، كادت أن تصل إلى حد الاشتباك.

وتسود حالة كبيرة من الاحتقان، في أوساط مشجعي مولودية الجزائر، خاصةً أن الفريق اقترب بشكل كبير، من الخروج خالي الوفاض هذا الموسم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)