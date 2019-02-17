“شمال كردفان” تخطط لإدخال الشباب دائرة الإنتاج

قال والي شمال كردفان، أحمد هارون، إن حكومته ستعمل على استكمال مشاريع البنى التحتية، خاصة الكهرباء وحصاد المياه، والتى ستدخل من خلالها مناطق عديدة دائرة الإنتاج، بما يوفر مزيداً من فرص العمل للمنتجين، خاصة من شريحة الشباب.

وأطلع والي شمال كردفان، يوم الأحد، مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، على مسيرة تنفيذ المشروعات التنموية بالولاية، خاصة مشاريع البنى التحتية، بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية للولاية مؤخراً.

وبحث اللقاء بحسب الشروق – النتائج الإيجابية المترتبة على زيارة رئيس الجمهورية للولاية والتي افتتح خلالها عدداً من المشاريع التنموية.

وأوضح أن المشاريع التي تم افتتاحها على يد رئيس الجمهورية خلال زيارته الولاية ستفتح أفقاً جديدة للتنمية المستدامة، خاصة المشروعات المتصلة بالإنتاج والإنتاجية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)