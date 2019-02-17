وزير الدفاع السوداني يشارك في مؤتمر "إيدكس" بأبوظبي

شارك وزير الدفاع السوداني؛ الفريق اول ركن عوض ابن عوف: اليوم الأحد، في افتتاح أعمال المؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية (ايدكس) في نسخته الرابعة عشر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وتلقى ابن عوف دعوة رسمية من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأماراتي. وطاف بن عوف على جناح السودان المشارك في الملتقى؛ والذي تنظمه هيئة التصنيع الحربي. وأبدى معالي الدكتور خالد البياري مساعد وزير الدفاع السعودي على المنتجات الدفاعية السودانية؛ إعجابه بالمستوى المتطور الذي حققه السودان. ومن جانبه قال اللواء مهندس مستشار دفع الله خميس، رئيس لجنة مشاركة السودان في الملتقى، إن السودان يعرض مائة واربعة وثلاثين منتجاً في مجال الصناعات الدفاعية والبحرية وخدماتها من خلال مشاركته الرابعة على التوالي . وأشاد خميس بدور دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيمها لهذا المحفل الدولي الاستراتيجي. كما أشاد سفير السودان بأبوظبي؛ محمد أمين الكارب بالعلاقات السودانية الإماراتية ومتانتها وعمقها و التي تشهد تطورا مضطردا في كافة المجالات . وتشارك في المؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية لهذا العام أكثر من ستين دولة.

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