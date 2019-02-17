تركيا.. اعتقال امرأتين من داعش

ألقت السلطات التركية القبض على أربعة عناصر من تنظيم داعش، بينهم امرأتان مطلوبتان من قِبل الشرطة الدولية (الإنتربول) بمذكرتين حمراء وزرقاء، وفقاً لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء، اليوم الأحد.
وحسب مصادر أمنية، فإن مديرية أمن محافظة "بورصة" بالتعاون مع فرع جهاز الاستخبارات التركية بالمحافظة، توصلت إلى معلومات حول وجود عناصر لداعش في منزل بمنطقة مودانيا.
وقامت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن بورصة، صباح الأحد، بمداهمة المنزل وإلقاء القبض على أربعة عناصر لداعش.
ونتيجة التحقيقات الأولية معهم، تبين أن ثلاثة من العناصر يحملون جنسيات مزدوجة (عراقية- هولندية)، بينما يحمل الرابع الجنسية العراقية فقط.
كما اتضح أن الإمرأتين مطلوبتان من قِبل الإنتربول، وتتجولان في تركيا عبر بطاقة حماية مؤقتة مزورة.
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