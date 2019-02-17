البرلمان : مخالفة الجمارك للقانون بحساب دولار آلية السوق

قالت لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان،إن زيادة اسعار الجازولين التجاري مخالفة صريحة لقانون الموازنة العامة الذي اجازه البرلمان ، باعتبار ان الموازنة التى تمت اجازتها أكدت استمرار دعم الجازوليبن وحددت مبالغ لدعمه.

وكشف رئيس اللجنة عبد الله علي مسار في تصريح صحفي عن مخالفة للجمارك للقانون في حساب الدولار بسعر آلية صناع السوق البالغ (47,5) جنيه بينما اجاز البرلمان الموازنة وضمن فيها سعر دولار الجمارك بمبلغ 18 جنيها مبينا ان لجنته خاطب وزارة المالية حول الامر وتم التراجع عنه مشيرا لخاطب ارسلت اللجنة لوزير النفط لطلب معلومات عاجلة عن اسباب ودواعي رفع سعر الجازولين وقال "بدأت الان تظهر مخالفات لقانون الموازنة العامة الذي اجازه البرلمان ويجب الالتزام به".