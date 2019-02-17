تجمع آلاف من محتجي "السترات الصفراء" اليوم الأحد، قرب قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس للأسبوع الرابع عشر على التوالي بهدف تغيير حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
ونظم المحتجون المظاهرة بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على تدشين الحركة، وذلك في أول يوم أحد يتجمع فيه المحتجون بالإضافة إلى تجمعهم المعتاد، أمس السبت.
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع، أمس السبت، ومنعوا حركة السير على الطرق الرئيسية في باريس، مما دفع الشرطة للاشتباك معهم.
وتشكلت الحركة في 17 نوفمبر 2018 احتجاجاً على ضرائب الوقود، التي ألغتها الحكومة منذ ذلك الحين، وتطورت إلى مظاهرات تطالب باستقالة ماكرون قبل أن تتحول في الآونة الأخيرة للتنديد باستخدام الشرطة للقوة المفرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر "السترات الصفراء" يحتفلون بمرور 3 أشهر على حركتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.