تقرير أممي : مليشيات الحكومة وراء تفشي العنف الجنسي بولايات الوحدة

قالت الأمم المتحدة في تقرير لها يوم الجمعة إن ميليشيات متحالفة مع الحكومة لا زالت تواصل ارتكاب العنف الجنسي و بطريقة وحشية في مناطق بولاية ليج الشمالية في جنوب السودان. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع راديو تمازج

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