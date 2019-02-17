شركة صينية تبدأ التنقيب عن الذهب بولاية نهر النيل

نهر النيل: باج نيوز

أعلنت شركة “هواكان” الصينية العاملة في مجال التعدين بمنطقة الباقير بولاية نهر النيل، عن تبرعها للجنة تطوير المنطقة بمبلغ “10” ملايين جنيه.

وتعهد نائب المدير العام للشركة، وان شي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، بالاستمرار في تقديم الدعم لمجتمع المنطقة، وإلتزامهم بتنزيل بنود إتفاق الرضا المجتمعي الموقع بين الشركة ولجنة تطوير المنطقة على أرض الواقع والمساهمة في كافة مجالات التنمية.

وقال إن عملهم في المنطقة سيصحبه تقديم الدعم لكافة المشروعات الخدمية بالمنطقة في المياه والتعليم والصحة، موضحاً أن العلاقة بين الطرفين يسودها التفاهم والتطلع للعمل والإنتاج، وتعهد بمعالجة أي مشكلة تواجه العاملين بالشركة، داعياً المواطنين الى طرح أي مشكلة تواجههم لمعالجتها فوراً، متوقعاً دخول الشركة مراحل الإنتاج خلال المرحلة المقبلة ممايسهم في توفير العملات الصعبة للبلاد.

من جانبه توقع مدير القطاع الشمالي بالشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد عبد الكريم بابكر، إنتاج شركة هواكان الصينية للتعدين “10” كيلو ذهب شهرياً بمنطقة الباقير بنهر النيل.

من جهته أوضح عمر محمد عمر، من شركة هواكان تفاصيل الإتفاق والذي يشمل سيارة اسعاف جديدة وشيك بقيمة “10” ملايين جنيه، اضافة لتخصيص كيلو ذهب سنوياً للمنطقة، وطلمبة مياه تعمل بالطاقة الشمسية تضخ الف متر مكعب في اليوم.

وقال ان الشركة دخلت في مفاوضات مع لجنة تطوير المنطقة استمرت لـ 9 اشهر تكللت بالإتفاق على البنود التي خرج عليها، وأكد أن الشركة مستعدة لبدء الإنتاج بأحدث المعدات والآليات لتعود بالنفع للبلاد وأهالي المنطقة .

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