بالفيديو : السودان يفوز بجائزة أفضل فيلم سينمائي بمهرجان برلين الدولي والمخرج يلقي قصيدة ثورية لحظة تكريمه واستلام الجائزة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفرحة السينمائيين السودانيين بفوز المخرج السوداني الشاب صهيب قسم الباري بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان برلين السينمائي الدولي لدورته 69 عن فيلم (الحديث عن الأشجار) حيث تسلم الجائزة وسط عاصفة من التصفيق من حضور كبير ضاقت به جنبات قاعة الاحتفال.

المخرج صهيب قسم الباري استدعى لمنصة الاحتفال الفنانين السودانيين لحظة استلام الجائزة كما قام بإلقاء قصيدة أمام الجمهور يعبر فيها عن عشقه للسودان وشعوره الوطني الخالص حيث يقول في جزء منها:

مليون سلام يا شعبنا

مليون حباب..

يا أبونا ما طول الغياب

بنفتديك ما بنرمي ..

اسمك بالتراب

عيونا تتوجه إليك..

انت المعلم والكتاب

كما شهد المهرجان عرض مجموعة من الأفلام السودانية “رحلة صيد” للمخرج إبراهيم شداد، وفيلم “لكن الأرض تدور” للمخرج سليمان محمد إبراهيم، و أفلام ” المحطة” “الضريح” و ” أربعة مرات للأطفال” للمخرج الطيب مهدي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)