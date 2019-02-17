الجامعة العربية: ما يحدث بالسودان من مظاهرات “شأن داخلي”

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، أن ما يحدث في السودان من مظاهرات خلال هذه الفترة هو شأن داخلي، موضحاً أنه لم يُطلب من جامعة الدول العربية التدخل أو المساعدة فيما يحدث بالدولة السودانية.

وأشار زكي على هامش مؤتمر صحفي تم عقده يوم الإثنين، إلى عرض أهم مجالات ونشاطات الأمانة العامة للجامعة العربية خلال عام 2018، أشار إلى أنه في تلك الحالة ليس للجامعة العربية دخل فيما يحدث بالدولة السودانية.

ووصف الأمين العام المساعد للجامعة العربية بحسب الشروق ما يحدث “بأنه شأن داخلي”، على حسب قوله.

هذا وقد اندلعت الاحتجاجات في 19 ديسمبر في ولاية نهر النيل بسبب نقص الخبز، وقد سقط نحو ثلاثين قتيلاً وعشرات الجرحى، وفقاً لتقارير حكومية جراء تلك الاحتجاجات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)