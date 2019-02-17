الراجحي يشرع في زراعة 450 ألف فدان بالشمالية

أكد رئيس الجهاز القومي للاستثمار الفريق أول م. عبدالرحيم محمد حسين، حرص الدولة على إنجاح مشروع الراجحي السعودي الزراعي بالولاية الشمالية، باعتباره أحد دعامات الأمن الغذائي العربي لزراعة مساحة 450 ألف فدان من الحبوب.

ووجه رئيس الجهاز القومي إدارة المشروع بمراجعة البرنامج التنفيذي للمشروع وفق خطة محددة، لتسريع وتيرة العمل بالمشروع في مراحله المختلفة، كما وجه بمعالجة التحديات التي تواجه المشروع بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

وقدم الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الراجحي، خلال لقائه الفريق عبدالرحيم، تنويراً عن مراحل سير تنفيذ المشروع بالشمالية في مساحة 450 ألف فدان. وتشمل المرحلة الأولى 337 فداناً لإنتاج مئتي طن من الحبوب الغذائية باستخدام أفضل النظم والتقنيات الحديثة وتدار بالطاقة الشمسية.

وأشار بحسب شبكة الشروق – إلى الدعم المقدم من جهاز الاستثمار وتمتع المشروع بالميزات التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)