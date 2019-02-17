“دخلة” جوارح المريخ تشعل المدرجات.. منكم نتعلم الوفاء

شهدت مباراة المريخ و المولودية مساء أمس على ملعب القلعة الحمراء لحساب إياب ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال العربية تيفو “دخلة” لأولتراس جوارح المريخ يحمل صورتي الدكتور مزمل أبو القاسم والدكتور جار النبي إبراهيم، كما رفعت جماهير المريخ في طابق شاخور “تيفو” حمل عبارة تصعد بس حسب صحيفة الصدى، احتفاء وتكريماً لهما، لما قدماه وظلا يقدمانه للمريخ، ويجئ احتفاء أولتراس جوارح المريخ بالدكتور جار النبي عرفاناً ووفاء وتقديراً لأهل العطاء، لم يكن غريباً أن يظهر أولتراس الجوارح كل هذا التقدير للدكتور مزمل أبو القاسم برفع صورته تقديراً للعمل الذي يقدمه للمريخ والكرة السودانية والإعلام الرياضي، خلال السنوات التي ظل يقوم فيها بجهد مقدر في خدمة الرياضة السودانية، فكان الوفاء لأهل العطاء في طيّات “باش” الجوارح الذين عبروا عن ما يعتلج الكثيرين من ود واحترام وتقدير للدكتور مزمل أبو القاسم، الرمز المريخي والذي ظل يقود الدفاع عن المريخ بكل ما أوتى من قوة وبذل المال والوقت والصحة في سبيل إعلاء شأن المريخ، فكانت “دخلة” أولتراس الجوارح خير رسالة حملت عنوان قصير ولكنه كبيراً في معنى الوفاء لمن نحبهم ولدكتور مزمل كتب أولتراس الجوارح (منكم نتعلم الوفاء). ولأن دكتور جار النبي إبراهيم صاحب إسهامات كبيرة في مسيرة المريخ عبر الخدمات التي يقدمها للمريخ بفتح أبوابه لكل لاعب يحتاج للعلاج، والمجهودات الكبيرة التي قدمها عبر مبادرة الجار لإعمار الدار، كان لا بد أن يكون الوفاء من الجوارح برسالة مؤثرة وكبيرة في المعنى فكانت “الدخلة” “منكم نتعلم الوفاء” ليكتب الجوارح مساء أمس لوحة بمداد الحب لمن أجزل العطاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)