يوناميد تنظم مؤتمراً للتعايش السلمي بقولو

نظم قسم الحكومة واستقرار المجتمع بالبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور يوناميد، مؤتمراً للتعايش السلمي والمصالحة بمشاركة 500 بينهم 150 امرأة. وبحسب ما نشر الموقع الرسمي للبعثة على تويتر اليوم الأحد، فإن المؤتر عقد واستمر ليومين بمنطقة قولو بولاية وسط دارفور.

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