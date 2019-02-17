46 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم العودة الطوعية بدارفور

رصد الاتحاد الاوروبي مبلغ (46) مليون يورو لتقديم الخدمات للنازحين واللاجئين في عدد من ولايات السودان؛ وبشكل خاص لاقليم دارفور.

وطالب سفير الاتحاد الاوروبي بالسودان؛ جين مايكل؛ لدى زيارته اليوم ( الاحد) مفوضية العودة الطوعية واعادة التوطين؛ بضرورة التنسيق الجيد لتنفيذ مشروعات استراتجية تنمية اقليم دارفور.

وقال أن الاتحاد الاوروبي ينفذ مشروعاته عبر المنظمات الدولية؛ وانه خلال الفترة الماضية دعم خدمات توفير مياه الشرب والتدريب المهني بدارفور.

وأكد مايكل أن خطة الاتحاد الاوروبي في المرحلة المقبلة شتمل مشروعات في مجال الصحة وبناء القدرات واعادة الادماج وخدمات المجتمعات المضيفة للنازحين والعائدين.

وأشار إلى أن نطاق عمل الاتحاد خارج المدن يمتد الي 85 كيلو متر بدلا عن 20 كيلو متر مما يعني تحسن الاحوال الامنية بدارفور معلنا تعاونه مع المفوضية في اطار استراتيجية تنمية دارفور.

ومن جانبه أكد مفوض العودة الطوعية واعادة التوطين؛ تاج الدين ابراهيم الطاهر؛ اهتمامهم بتهئية الظروف الملائمة للعودة الطوعية والاستقرار في دارفور.

وأشار إلى أن المفوضية قامت باجراء حصر قري العودة الطوعية والعائدين؛ وضعت خطة العودة الطوعية للعام 2019م بناءا علي بيانات واحصاءات المسح الذي تم في دارفور .

وقال تاج الدين إن المفوضية تعول كثيراً على الشركاء وخاصة الاتحاد الاوروبي؛ لدعم واسناد العودة الطوعية؛ واضاف ان الظروف الان مهيأة تماما نتيجة للامن والاستقرار.