حكومة نهر النيل : دور كبير ينتظر المرأة خلال زيارة البشير

أكد وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية نهر النيل الحسن عمر الحسن الحويج الدور الكبير لقيادات المرأة بمحلية المتمة واشار للجهد المقدر الذي يبذله الاتحاد في مثل هذه البرامج وأعلن ثقته في الربط المقدر للمرأة في زيارة رئيس الجمهورية المرتقبة للولاية واوضح ان لقاءات رئيس الجمهورية الجماهيرية ستكون في أبو حمد والدامر وشندي والمتمة بجانب افتتاح أربعين موقع خدمي واقتصادي بالولاية دعما لاقتصاد الولاية والسودان وأشار لما قدمه رئيس الجمهورية من مشاريع خدمية لخدمة الشباب والأجيال القادمة ونطمع في المزيد من الخدمات.

واوضح الحويج خلال مخاطبته يوم الاحد ملتقي قيادات إتحاد المرأة بمحلية المتمة أن الهدف الآخر من الزيارة نصرة للرئيس والوفاء له بجانب لقاء نصرة وتأييد في اللقاءات السياسية الثلاثة بالولاية واعلن أنه تمت دعوة كافة الأجهزة الإعلامية المحلية والدولية واكد دعمه لاتحاد المرأة في كافة برامجه.

من جهته اعتبر معتمد محلية المتمة مجذوب الفاضل الملتقى انطلاقة حقيقة لنعلن جاهزية المرأة لزيارة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في الأيام القادمة وحيا قيادات المرأة بالمحلية ودورها الكبير في كافة المجالات وأشار لإعلان جاهزيتها لاستقبال الرئيس ردا على الخدعة التي يقوم بها مروجي الاشاعات والفتن عبر الوسائط وقطع بعدم السماح بتحويل الدولة السودانية إلى دولة لاجئة واكد ان السبيل لتغيير الحكومة عبر صناديق الاقتراع و نوه لاهمية المحافظة على أمن وسلامة البلد واشار الي ان زيارة رئيس الجمهورية تمثل دعما لمسيرة التنمية بالولاية والمحلية ووجه اتحاد المرأة بالترتيب المنظم الجيد لزيارة الرئيس.

من جانبها قالت رئيس اتحاد المرأة بالولاية عزة المصباح ان ربط اتحاد المرأة بالمحلية مائة امرأة لكل حي من احياء قطاعات المرأة بمحلية المتمة واوضحت أنه تمت ثلاثة لقاءات للمرأة بوحدات المحلية الثلاث.