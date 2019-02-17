جمال ريان السعودية ”باي باي”: لم يعد منها أمل ولا رجاء بعدما ارتمت في أحضان تل أبيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان انتقادات لاذعة للمملكة العربية السعودية في أعقاب مشاركتها في مؤتمر “وارسو” ودفاع وزير خارجيتها عادل الجبير عن إسرائيل، مؤكدا بأن الرياض ارتمت في أحضان تل أبيب مشددا على أنه لا أمل في السعودية بعد الآن.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معلقا على ما أثارته التسريبات حول مؤتمر “وارسو”:” الدول العربية وعلى رأسها #السعودية التي استجارت بإسرائيل وطبعت معها ، عملت بالمثل القائل ” كالمستجير من الرمضاء بالنار” قريبا ستكتوي بنار إسرائيل ، كما اكتوت مصر الى ان قزم دورها الإقليمي والعربي، باي باي السعودية ، والأيام بيننا”واختتم تدويناته متأسفا على الحال الذي وصلت له السعودية بالقول:” كان عند الفلسطينيين وعندي شخصيا أمل في السعودية ، لكنه سقط بعد ان سلمت السعودية امرها لإسرائيل صاغرة في مؤتمر وارسو ، يا خسارة ، الله يعوض عليكم ، الأمل بالله وبأبناء فلسطين كبير ولن يسقط أبداً “.يُشار إلى أن العلاقات بين السعودية و”إسرائيل” شهدت تقدماً ملحوظاً منذ تولي بن سلمان ولاية العهد عام 2017، وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” كشفت، في ديسمبر الماضي، أنه وجَّه كُتاباً وصحفيين لتهيئة الرأي العام لعلاقة سلام وتطبيع كامل مع دولة الاحتلال.

وعلى هامش وارسو قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن المؤتمر أظهر وجود دول عربية “منفتحة” على إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل. كما ألمح إلى أن “التهديد الإيراني” أصبح أكثر أهمية من القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الدول العربية التي شاركت في المؤتمر.