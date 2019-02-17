شهاب محمد - الخرطوم - محمد جواد ظريف الخليج 365: اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بـ”الهوس المرضي” تجاه طهران، ورفض اتهاما أمريكيا بأن بلاده تخطط لمحرقة نازية (هولوكوست) جديدة.

وقال ظريف الأحد أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: “هذا أمر مضحك، ولكنه في الوقت ذاته في منتهى الخطورة أيضا”.

وجاء ذلك ردا من ظريف على اتهام نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لطهران السبت أمام مؤتمر ميونخ بأنها تخطط لهولوكوست جديد. وقال بنس: “النظام الإيراني على حسب تعبيره يؤيد المحرقة النازية (الهولوكوست) ويحاول تنفيذها مجددا… معاداة السامية ليست مجرد خطأ، بل شر”.

واستخدم ظريف خطابه من أجل تحقيق تسوية حساب عامة مع الولايات المتحدة، حيث تحدث عن وجود “خطاب كراهية يتسم بالجهل من قبل ممثلي الحكومة الأمريكية” واتهم الولايات المتحدة أيضا بتوجيه “اتهامات بغيضة” لطهران، وبـ”العداء” لإيران و”شيطنتها”.

واتهم وزير الخارجية الإيراني الأمريكيين أيضا بالرغبة في إحداث تغيير حكومي في إيران، وقال: “الولايات المتحدة الأمريكية لا تفعل شيئاً آخر، بل تفعل ذلك فحسب”.

وزير الخارجية الإيراني يتهم الأمريكيين أيضا بالرغبة في إحداث تغيير حكومي في إيران

وانتقد ظريف بشدة دعوة الولايات المتحدة للأوروبيين بالتخلي عن الاتفاقية النووية مع إيران، وقال إن هذه “مهزلة”، مضيفا: “يتم المطالبة بخرق قرار لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة”، مؤكدا أنه من مصلحة أوروبا الإبقاء على الاتفاقية. القدس العربي

كانت هذه تفاصيل خبر ظريف يتهم واشنطن بـ”الهوس” تجاه بلاده ويؤكد: خطر نشوب حرب مع إسرائيل هائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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