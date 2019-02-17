السجن لطالب جامعي استولى على ركشة

الحاج يوسف: تسنيم جدو أوقعت محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي د.وليد حسن موسى، عقوبة السجن (3) أشهر مع وقف التنفيذ فى مواجهة طالب جامعي أدانته المحكمة بخيانة الأمانة بالاستيلاء على ركشة رجل بعد أن أوهمه بالذهاب بها وإرجاعها، وفي الوقت ذاته استكتبت المحكمة المدان تعهداً لمدة (عام) بحسن السير والسلوك، إضافة إلى دفع مبلغ (3,900) جنيه تعويضاً للشاكي.

وفي ذات السياق برأت المحكمة ساحة شابين من تهمة استلام المال المسروق، وذلك لعدم وجود بينة ترقى لإدانتهما. وتشير تفاصيل البلاغ إلى أن المتهم أخذ ركشة الشاكي بحجة الذهاب بها إلى أحد المحلات، بيد أن المتهم منذ أخذه الركشة صباحاً، وحتى أواخر الليل لم يسلم الشاكي ركشته، الأمر الذي دفع الشاكي إلى أن يتوجه إلى القسم ويدون بلاغاً يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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