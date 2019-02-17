البنك المركزي يعلن تغذية البنوك يوميا بالسيولة

قال بنك السودان المركزي؛ اليوم الأحد أن إستلام السيولة سيكون بصورة يومية من الخزينة المركزية، واشار إلى أن الأمور بدأت تتحسن بعد تغذية الصرافات.

وأكد مصدر بالبنك المركزي؛ أنه تم تسليم أكثر من(200) مليون جنيه للبنوك لتغذية الصرافات الآلية بالسيولة، وأن مشكلة النقص في الأوراق المالية سيتم معالجتها وفقاً لخطة شاملة وضعتها الدولة.

ومن جانبه أكد مدير شركة الخدمات المصرفية؛ عمر عمرابي؛ اكتمال برمجة كافة الصرافات على العملة الجديدة من فئة (100؛200) جنيه؛ ومعالجة الاعمال الفنية التي تخص ماكينات الصراف الآلي.