وأكد مصدر بالبنك المركزي؛ أنه تم تسليم أكثر من(200) مليون جنيه للبنوك لتغذية الصرافات الآلية بالسيولة، وأن مشكلة النقص في الأوراق المالية سيتم معالجتها وفقاً لخطة شاملة وضعتها الدولة.
ومن جانبه أكد مدير شركة الخدمات المصرفية؛ عمر عمرابي؛ اكتمال برمجة كافة الصرافات على العملة الجديدة من فئة (100؛200) جنيه؛ ومعالجة الاعمال الفنية التي تخص ماكينات الصراف الآلي.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي يعلن تغذية البنوك يوميا بالسيولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.