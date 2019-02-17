وزير الثقافة يتعهد بتذليل عقبات مشروع كادوقلي عاصمة التراث السوداني

وجه وزير الثقافة والاثار عمر سليمان باسراع العمل وبذل الجهود لتسليم كل المنشآت الخاصة بمشروع كادوقلي عاصمة التراث السوداني في موعدها وتعهد بتذليل الصعاب التي تواجهه واعتبر ان هذه المنشآت تمثل بنية تحتية للعمل الثقافي ونشر ثقافة السلام وشدد على تسليمها فى الوقت المحدد حسب ما تم الاتفاق عليه مع الشركات.

واوضح سليمان خلال إجتماع عقده يوم الاحد مع الأمين العام لمشروع كادوقلي عاصمة التراث السوداني البروفيسور عثمان جمال الدين ان ولاية جنوب كردفان غنية بتنوعها الثقافي فضلا عن المقومات السياحية.

من جانبه أكد الامين العام لكادوقلي عاصمة التراث علي استمرارية العمل واعدا باكمال كل المنشآت وأوضح ان ذلك من ثمرات كادوقلي عاصمة التراث السوداني واضاف تقوية البنية التحتية الثقافية من الاهمية بمكان باعتبارها تحقق النهضة الثقافية في الولاية.