الفيلم من إخراج زيدان وإنتاج المؤسسة العامة للسينما عن نص كتبه بالشراكة مع سماح قتال.
وتؤدي الفنانة نادين خوري الشخصية الرئيسية في الفيلم، الذي تدور أحداثه حول مأساة أم سورية حطمت الحرب حياتها.
وفي حديث مع موقع CNN بالعربية، قال المخرج السوري أيمن زيدان: "عندما تصاب بالوجع، تقول تبا للحرب. فعندما قدمنا الفيلم، كانت خلاصة الحرب فيها وجع كبير يفوق حدود الاحتمال لأنها حرب ظالمة وحرب ملعونة.
ويأمل زيدان من خلال هذا الفيلم أن يرى بعضا من الأمل، فيقول: "الأم في اللحظة الأخيرة أصرت أن تحرث الرماد، وعاد اللون الذهبي في دائرة الحصاد. أنا لست مع الآمال المشبعة، ولكن أنا مع إطلالات الأمل الأولى."
أما عن اختيار مواقع التصوير، فيقول زيدان: "هذا الفيلم اخترنا له هذا المكان، فأنا مؤمن بالمكان، والمكان يوجد أمامه مقام، ورغم أن المكان فيه سحر أخاذ، إلا أنه يحتوي أيضا على جراح عميقة."
هذا الفيلم بحسب زيدان قدم له فسحة ليقول فيها شيئا، وقدم له معنى آخر لحياته ومحاولة غزلها بروحه مع شركائه من الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر في محاولة سينمائية.. أيمن زيدان يغزل مأساة أم سورية في فيلم "أمينة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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