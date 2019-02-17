مدرب ريال مدريد: دفعنا ثمن الإرهاق وجيرونا "عار علينا"

وقال سولاري في تصريحات صحفية "لقد جئنا هنا بعد لعب الكثير من المباريات، ولقد وصلنا مرهقين اليوم دفعنا ثمن المجهود الذي قدمناه في المباريات السابقة.. دائماً هناك فرصة لـريال مدريد لتحقيق لقب الدوري، ويجب أن ننهض سريعاً نحن مازلنا ننافس في كل الثلاث البطولات".
وواصل سولاري: "سنستمر في القتال من أجل المسابقات الثلاث، وجميع المباريات صعبة وعلينا أن نواصل المحاولة للفوز لتقليص الفارق".
وتابع سولاري: "من العار أننا نخسر نقاطًا بعد مجيئنا من مباريات جيدة وبعد فوز المنافسين المباشرين بألعابهم، ويجب علينا الآن الفوز مرة أخرى.. الاستنزاف ليس بدنياً فقط، بل يتعلق أيضًا بالتركيز وعوامل أخرى ذهنية، فنحن نأتي من الكثير من المباريات الصعبة التي تغلبنا عليها، ومن المحتمل أن يكون ذلك أثره في الأداء".
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