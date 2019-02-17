كبر يؤكد أهمية تطوير وتعزيز الشراكة بين السودان والمنظمة العالمية للملكية الفكرية

ودعا سيادته لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم السيد جون سانديج نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية بحضور وزير العدل دكتور محمد احمد سالم ، دعا المنظمة الى مزيدٍ من ترقية علاقات التعاون فى مجال نشر ثقافة الملكية الفكرية وبراءة الاختراع بالبلاد من خلال بناء القدرات.
وأوضح مسجل عام الملكية بوزارة العدل عادل خالد هلال فى تصريح صحفى أن زيارة السيد (سانتدج) للبلاد شهدت نشاط مكثفا، التقى خلالها بوزير العدل وشارك في ورشة عمل لبناء القدرات وبراءة الاختراع وكيفية الانتقال من النطاق المحلى إلى الدولى من خلال عضوية السودان فى معاهدة التعاون بشأن البراءات، ومردود التسجيل والحماية على النطاق الوطنى والإقليمى والدولى ودور براءة الاختراع فى نقل التكنلوجيا. واضاف هلال أن السيد سانتديج جاء إلى السودان تلبية لدعوة قدمها له وزير العدل فى سبتمبر الماضى.
من جانبة أشاد السيد جون سانديج بالتطور الذى شهدته الملكية الفكرية فى السودان والدعم القوى الذى تقدمه الدولة لتطوير الملكية الفكرية واستخدام أدواتها.
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