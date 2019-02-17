بتشريف رئاسةالجمهورية انطلاق ملتقى التعدين الدولي بالخرطوم

تنطلق فعاليات معرض وملتقى السودان الدولي للمعادن يوم غدٍ الاثنين بقاعة الصداقة بتشريف رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير.

أكد وزير النفط والمعادن أزهري عبد القادر لدى لقائه باللجنة التحضيرية العليا للمعرض والملتقى أمس أن الملتقى يأتي في إطار الترويج لإمكانات البلاد والموارد المعدنية التي تزخر بها البلاد، مؤكداً توجه الدولة نحو مضاعفة الإنتاج لسد الفجوة الاقتصادية في الميزان التجاري.

وفي ذات المنحى أكد د. محمد أبوفاطمة عبد الله المدير العام لهيئة الأبحاث الجيولوجية رئيس اللجنة العليا للملتقى أن المتلقى يتميز بمشاركات إقليمية ودولية و43 شركة استكشاف ومطوري الأعمال وكبار المنتجين على مستوى العالم، مبيناً أن مشاركة الدول إقليمياً ودولياً تفتح نوافذ اقتصادية جديدة تساعد في انتقال البلاد إلى آفاق أرحب.

وأضاف أبوفاطمة أن السودان يعول كثيراً على الدور الكبير للشركات الإقليمية والدولية للاستثمار في قطاع التعدين والانتقال به تقنياً لآفاق أوسع وفرصة لاستكشاف إمكانات السودان الهائلة غير المستغلة، مضيفا أن الملتقى سيناقش قضايا التعدين من خلال أوراق علمية يقدمها نخبة من العلماء السودانيين والأجانب.