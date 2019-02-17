مقتل واصابة مواطنين في تجدد التظاهرات بمدينة بحري

تجددت الاحتجاجات في مدينة بحري بعد فض قوات الشرطة السودانية؛ بالغاز المسيل للدموع؛ اليوم ( الاحد) الموكب الرئيسي الذي انطلق من السوق الكبير في مدينة بحري.
وقال شهود عيان لــــ"السودان365" أن التظاهرات انتقلت الى احياءالمدينة (الشعبية؛ المزاد؛ الديوم) وخرج المئات في مواكب حاشدة لمواصلة التظاهرة التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين؛ والقوى المعارضة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.
وقالت مصادر أن قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في محيط السوق؛ قبيل انطلاق الموكب؛ فرقت التجمعات واعتقلت العشرات من المواطنين.
وأضافت ان قوات مكافحة الشغب اطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة؛ اوقع اختناقات وسط المواطنيين؛ تم اسعافهم الى المستشفى في بحري.
وأكدت لجنة إطباء السودان المركزية؛ وفاة المواطن ابوبكر عثمان يوسف؛ اختناقا بالغاز المسيل للدموع بمدينة بحري التي شهدت تظاهرات حاشدة تطالب باسقاط الرئيس السوداني عمر البشير.
وقالت اللجنة في بيان على صفحتها الرئيسية بــــ(الفيس بوك) أن كل المحاولات فشلت في اسعاف المواطن.
وقال شهود عيان ان احد البائعين اصيب بعبوة للغاز المسيل للدموع في احدى عينه؛ اصيب بنزيف حاد؛ ولايزال يخضع للاسعاف في مسشتفى بحري.
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