بالصور.. هداف البطولة العربية يترحم على شهداء التظاهرات بالسودان بهذا الاحتفال

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فسر نشطاء بارزون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان الاحتفال الغريب لمهاجم المريخ السوداني محمد عبد الرحمن, عقب الهدف الثالث خلال مباراة مولودية الجزائر أمس السبت, أنه تخليد لأرواح شهداء البلاد الذين لقوا حتفهم خلال التظاهرات التي شهدها السودان مؤخراً.
وبحسب موقع النيلين فقد قال ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في تعليقهم على لقطة الاحتفال: هداف البطولة العربية قدم رسالة واضحة بإلقاء نفسه على الأرض على طريقة الشخص الميت, وهي إشارة لترحمه على شهداء الوطن .
الجدير بالذكر أن مهاجم المريخ محمد عبد الرحمن كان قد قاد فريقه للتأهل لنصف نهائي بطولة كأس زايد العربية للأندية الأبطال أمس السبت عقب تسجيله لهدفين من أهداف المباراة الثلاث ليرفع رصيده من الأهداف لسبعة أهداف ويتصدر قائمة هدافي البطولة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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