شهد والي ولاية شمال دارفور، الشريف محمد عباد سموح، خلال زيارته محلية مليط برفقة عدد من أعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية توقيع إنشاء طريق مليط ـ الكومة الزراعي البالغ طوله 55 كلم والمزمع تنفيذه خلال العام الجاري .
وقال سموح، خلال مخاطبته لقاء لفعاليات محلية مليط، إن حكومة الولاية مهتمة بإنفاذ مشروعات التنمية بجميع المحليات، وأضاف، بحسب سونا، أن زيارته إلى مليط جاءت بغرض الوقوف على احتياجات الناس المعيشية والتنموية والخدمية والاطمئنان على سير العمل في المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا.
وتعهد سموح بإكمال العمل في شبكة كهرباء مليط خلال الفترة المقبلة، مؤكدا في ذات الوقت استمرار الترتيبات الخاصة بإكمال شبكة مياه مليط من حوض "سانى حيي" الجوفي.
كانت هذه تفاصيل خبر شمال دارفور تعلن توقيع عقد إنشاء طريق مليط ـ الكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.