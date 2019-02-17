إخلاء موقف الحاج يوسف وإغلاق مداخله بالتاتشرات

اخلاء موقف الحاج يوسف المحطة الوسطي بحري واغلاق مداخله بالتاتشرات وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي قبل قليل من مدينة الخرطوم بحري إصابة شخص بجروح خطيرة يبدو انها نتيجة إطلاق رصاص حي. واكد شهود عيان عن استخدام الغاز المسيل للدموع في تفريق المتظاهرين فيما اطلقت الامن البمبان علي الباعة المتجولون. وأنطلقت مظاهرة عند الواحدة من نهار اليوم الاحد من وسط (الخرطوم بحري) استجابة لدعوة (تجمع المهنيين) للتظاهر. وكانت عدد من مناطق الخرطوم والولايات قد شهدت مساء السبت مظاهرات ليلية تطالب برحيل الرئيس السوداني عمر البشير عن السلطة.



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