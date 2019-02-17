معتز موسى يدعو لتمويل مطار الضعين

دعا رئيس الوزراء ـ وزير المالية، معتز موسى، الجهات المختصة لتوفير دعم مركزي لحل مشكلة تمويل مطار الضعين بولاية شرق دارفور .

من جانبه، اعلن والي شرق دارفور، أنس عمر، عن ترتيبات لعقد اجتماع بينهم ووزارة المالية لبحث كيفية توفير الدعم لإكمال ما تبقى من تشييد المطار فى أقرب وقت ممكن.



وقال عمر حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن حكومة الولاية، أوفت بما عليها من التزامات تجاه إنشاء مطار الضعين وقامت بحلحلة كافة المشاكل التي كانت تواجه وان ماتبقى من خطوات متعلق بالشأن المركزي.

وكشف عمر عن طرح عطاءات لإنشاء الطريق القومى الذى يمر بمحليتى الضعين وأبو كارنكا بطول (50) كلم ليبدأ العمل به قبل منتصف العام.