ماذا قال "البشير" عن الأزمة الاقتصادية في البلاد؟ (تقرير)

عدة تصريحات خرجت عن الرئيس السوداني عمر البشير، بشأن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي نتج عنها خروج عدة احتجاجات تظالب برحيل الرئيس السوداني عمر البشير.

ويعاني الاقتصاد السوداني من تدهور مريع، وارتفاع معدلات التضخم، وفقد الجنيه السوداني 50% من قوته الشرائية.

وتفجرت الاحتجاجات، التي بدأت يوم 19 ديسمبر، بسبب زيادة الأسعار والقيود على السحب النقدي وغيرها من المصاعب الاقتصادية لكن تركيزها تحول إلى حكم البشير المستمر منذ 30 عاماً.

واعتبر الرئيس السوداني، عمر البشير أن ما يمر به السودان الآن من أزمات ومصاعب، ابتلاءات ومحطات للتمحيص سيخرج منها أكثر قوة، وشدد على أهمية بذل مزيد من العطاء.

وقال "طوال مسيرة الإنقاذ ليس هناك ما يخجل أو يتوارى منه أي أحد"، موضحاً أنه رغم الكيد ضد السودان والأزمات التي تواجهه إلا أنه لم يُهزم ومستمر في مشروعات التنمية

كما قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن من خروجوا للشارع خلال الاحتجاجات الأخيرة، هم جيل تربي في رخاء النفط ، وصدمتهم الأزمة الاقتصادية، وأكد أنهم لا يعفون أنفسهم من بعض التقصير فيما يتعلق بالأزمة الراهنة.

وكشف البشير خلال مخاطبته رؤساء تحرير الصحف وبعض الكتاب في وقت سابق، إن احتياج البلاد من العملات الصعبة في العام بلغ أحد عشر مليار دولار ، في حين بلغت عائدات الصادر أربعة مليارات دولار .

وأوضح أن إنفصال جنوب السودان يمثل أساساً للصدمة الاقتصادية التي يمر بها السودان ، وأقر الرئيس السوداني، بوجود دوافع كثيرة دفعت الشباب للنزول للشارع ، لافتاً إلى أن الغلبة في المشاركة هي للفتيات.

و وأكد أن البلاد تعيش ظروفا غير عادية وأنها تأثرت وبشكل كبير بالحصار الاقتصادي سيما وإن جل قطع الغيار والآليات أمريكية الصنع – طبقاً له ودعا إلى عدم تجريد الأوضاع الراهنة من الظروف المحيطة بالبلاد قبل الإنقاذ، وأشار إلى تسلمهم السلطة في ظروف قاسية ومعلومة.

وأكد إنجاز الإنقاذ للطرق والتعليم والتوسع في الجامعات والطرق والكهرباء، واستدرك:"ما عاوزين الناس يشكرونا، ولكن الموضوعية مهمة وما بنقول كل تصرفاتنا صحيحة"، وامتدح الشعب السوداني ووصفه بالكريم الذي يستحق كل خير.