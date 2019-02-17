عاجل: اصابه بائع فواكه في المحطه الوسطي بحري"بقناص الامن"

خرجت مدينة الخرطوم بحري في مظاهرات حاشدة اليوم للمطالبة برحيل النظام ، في استجابه لدعوة تجمع المهنيين السودانيين اليوم 17 فبراير 2019م واكد شهود عيان من موقع الحدث اصابه احد المواطنين يعمل بائع للفواكه في المحطه الوسطي بحري بالرصاص الحي تم نقله الي مستشفي بحري

يذكر ان تجمع المهنيين قد اعلن جدول الاسبوع الحالي للمظاهرات السلمية ضد الحكومة السودانية.



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