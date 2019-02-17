الجنيه السوداني يسجّل انهياراً جديداً مقابل الدولار

يواصل الجنيه السوداني الانهيار مسجلا ادنى مستوياته بصورة قياسية في السوق السوداء مقابل بقية اسعار صرف العملات الاجنبية وفقاً لموقع اخبار السودان .وبلغ الدولار الامريكي اليوم 71 جنيها نقدا والى 86 جنيها في التعاملات البنكية في سابقة لم تحدث في السابق مسجلا اعلى مستوى قياسي حتى الان أمام الجنيه السوداني .

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاحد 17\02\2019م الدولار الامريكي 71.00 جنيه

