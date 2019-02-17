نجمي المريخ "تيري والنعسان" يدعمان الثورة السودانية

احتفل لاعبو المريخ السوداني بالتأهل لنصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال عقب إقصائهم لمولودية الجزائر بثلاثية نظيفة بملعب المريخ في أم درمان بالسبت، وقد جاء شكل الاحتفال مختلف من لاعب لآخر، حيث حرص بعض اللاعبين على التوجه للمدرجات للاحتفال مع الجمهور.

وقد رصدت عدسات المصورين بالإستاد طريقة احتفال اللاعبين.

وكان احتفال سيف تيري وزميله خالد النعسان الأكثر إثارة، حيث احتفل اللاعبين بإشارة الثوار مع تغطية الأنف بالفانلة الحمراء.

وقد فسر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي احتفال ثنائي المريخ أنه دعماً للثوار والمتظاهرين.