الشرطة تفرق تظاهرة حاشدة بمدينة بحري

اطلقت قوات مكافحة الشغب السودانية؛ الغاز المسيل للدموع؛ اليوم (الاحد) لتفريق موكب احتجاجي حاشد دعا له تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة. ورصد ( السودان ٣٦٥ تظاهرة حاشدة في المحطة الوسطى بمدينة بحري؛ شارك فيها المئات. وتفرق المتظاهرين في الشوارع الرئيسية للمدينة؛ وتوقعات باستمرار التظاهرات وخروج عدد من المواكب.



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