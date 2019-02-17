إيقاف التصرف في العقارات الحكومية بالخرطوم

قررت لجنة الاستثمار بمحلية الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية حسن محمد إبراهيم تصميم خارطة استثمارية جديدة تصطحب كل المتغيرات في مجال الاستثمار من واقع تخطيطي مع النشاطات الجديدة والمستحدثة حسب المتغيرات الديمغرافية للمدينة باعتبار أن الخرطوم تمثل وعاء استثماريا جاذبا للمستثمرين في شتى مجالات الخدمات.

ووجه الاجتماع الموسع بحضور الإدارات القانونية والاستثمار والشئون المالية والمراجعة الداخلية بعدم التصرف وتخصيص أي موقع استثماري جديد إلا عبر اللجنة المختصة، إضافة إلى إيقاف التصرف بالبيع في المواقع والأصول العقارية الخاصة بالمحلية حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة وضماناً للموارد المالية العقارية المتجددة.

كما قرر الاجتماع حصر جميع المواعين الاستثمارية العاملة بجانب استنباط موارد استثمارية جديدة عبر تغيير النشاطات واستخراج القرارات التخطيطية وشهادات البحث الخاصة بالأسواق التاريخية والمواقع الأخرى بالتنسيق مع وزارة التخطيط العمراني باعتبارها الجهة الرئيسة المسئولة في التصرف في الأراضي الحكومية.