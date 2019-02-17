وزير العدل: الوزارة ظلت تعكس اراءها حول "حقوق المعتقلين"

واوضح ان عقد هذا اللقاء التفاكري و الذى ياتى في أطار نهج الشورى يهدف الى شرح السياسات العامة وخطط الوزارة و الاستماع الى الرؤي.
وأكد ان الوزارة تولي اهتماما تاما بقضايا التدريب و رفع قدرات منسوبيها و قال انه ستكون هنالك لقاءت مماثلة تجويدا للاداء و لمزيد من التعاون و التنسيق بين المركز والولايات.وفيما يتعلق بالاحداث التى تشهدها البلاد و المشاكل الاقتصادية قال ان الوزارة ظلت تعكس اراءها حول حقوق المعتقلين مؤكدا التعاون التام مع النياب العامة في اطار عمل لجنة تقصي الحقائق حول الاحداث و اضاف ان وزارة العدل ظل خطها متوازن في هذا الجانب مؤكدا اهمية التنسيق وتكامل الادوار بين الاجهزة العدلية فى اطار بسط العدالة.
واستعرض سالم انجازات الوزراة خلال العام المتمثلة في عقد مؤتمر وزراء العدل العرب و منتدي العدالة الانتقالية ومنحها وسام الانجاز من قبل رئيس الجمهورية وغيرها من الانجازات و جهودها في مجال حقوق الانسان.وأشار الي تعاونها مع كافة الاجهزة بالدولة حيث اصبحت في قلب المؤسسات العدلية.
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