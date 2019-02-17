مقتل تاجر شهير رمياً بالرصاص بالشارع العام….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أردى مجهول تاجر مواشٍ معروف قتيلاً رمياً بالرصاص بمحلية الروصيرص التابعة لولاية النيل الأزرق.

وطبقاً لمصادر (السوداني)، فإن مُزارعاً كان قد أخطر شرطة منطقة ديوا بأن مجهولاً أطلق النار على التاجر “ع.إ”، وأرداه قتيلاً في الطريق العام، وأضافت المصادر أن الشرطة أرسلت فريقاً حقق حول الملابسات ميدانياً ومن ثم أحال الجثة إلى المشرحة لمعرفة سبب الوفاة، بعد أن دونت الشرطة بلاغاً بالقتل العمد ضد مجهول وتعقبت المتهم بغية توقيفه.

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