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الخليج 365:
وجّهت مذيعة أصابع الاتهام إلى أحدى قريبات زميلتها متهمة إياها بسرقة “250”مليوناً كانت داخل حقيبتها.
وكشف شاهد عيان للحادثة أن المذيعة تركت حقيبتها بجانب أحدى قريبات زميلتها ، حيث كانت تُشاركها الفرحة بزواج شقيقها ، وحينما عادت تفاجأت بغياب المبلغ من داخل حقيبتها مع بعض أدوات التجميل الخاصة بها وفي حينها أخبرت زميلتها.
مؤكدة بحسب صحيفة السوداني أن المبلغ أمانة ، ووجهت الاتهام للفتاة التي كانت بجوارها ، لكن عدم وجود الدليل منعها من الحديث المباشر معها .
كانت هذه تفاصيل خبر سرقة 250 مليون جنيه من مذيعة شهيرة في حفل زواج… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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