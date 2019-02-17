43 شركة اجنبية تشارك في ملتقى دولي للتعدين في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تنطلق يوم الاثنين في قاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم فعاليات معرض وملتقى السودان الدولي للمعادن،بتشريف من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير،وتشارك في الملتقي حوالي 43 شركة استكشاف وكبار المنتجين على مستوى العالم.

وأكد وزير النفط والمعادن أزهري عبد القادر توجه الدولة نحو مضاعفة الإنتاج في مجال التعدين لسد الفجوة الاقتصادية في الميزان التجاري.

وأوضح الوزير لدى لقائه باللجنة التحضيرية العليا للمعرض والملتقى أن الملتقى يأتي في إطار الترويج لإمكانات البلاد والموارد المعدنية التي تزخر بها البلاد،.

وفي السياق أكد المدير العام لهيئة الأبحاث الجيولوجية د. محمد أبوفاطمة عبد الله رئيس اللجنة العليا للملتقى أن المتلقى يتميز بمشاركات إقليمية ودولية و43 شركة استكشاف ومطوري الأعمال وكبار المنتجين على مستوى العالم،مبيناً أن مشاركة الدول إقليمياً ودولياً تفتح نوافذ اقتصادية جديدة تساعد في انتقال البلاد إلى آفاق أرحب.

وأشار أبوفاطمة الى أن السودان يعول كثيراً على الدور الكبير للشركات الإقليمية والدولية للاستثمار في قطاع التعدين والإنتقال به تقنياً لآفاق أوسع وفرصة لاستكشاف إمكانات السودان الهائلة غير المستغلة، مضيفا أن الملتقى سيناقش قضايا التعدين من خلال أوراق علمية يقدمها نخبة من العلماء السودانيين والأجانب.