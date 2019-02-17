سيدة تقتل زوجها (بمدق) لهذا السبب الغريب….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: سددت سيدة ضربة قاضية لزوجها السبعينى بعد ان باغته من الخلف ‘وسددت اليه ضربة (بمدق) في راسه! وذلك اثناء تناوله الطعام وبمنزلهما بضاحية سندس بمحلية جبل اؤلياء جنوب الخرطوم ..وقال مصدر مطلع ان السيدة اعدت الطعام لزوجها وفى اثناء تناوله للوجبة احضرت السيدة مدق وقامت بضربه فى الراس مما تسبب فى وفاته .. فور وقوع الحادث تم ابلاغ الشرطة التى اتخذت الاجراءات القانونية وتوقيف السيدة قيد التحقيق لمعرفة دوافع واسباب الجريمة فيما احالت الشرطة جثة الرجل الي مشرحة بشائر لمعرفة سبب الوفاة.

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