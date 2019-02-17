تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية مقتل زوجة ترزي المشاهير…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اصدرت محكمة امدرمان وسط ثلاثة اطباء بشان قضية مقتل زوجة مهدي شريف وذلك في أعقاب إغلاق المحكمة لقضية الدفاع .. وحسب الاتهام ان الشرطة شرطة كانت فد عثرت علي زوجة مهدي شريف مقتولة داخل شقتها بالمهندسين امدرمان .. وتمكنت الشرطة في زمن وجيز من توقيف زوجة ابن مهدي شريف وشقيقتها بتهمة القتل واتضح ان دوافع ارتكاب الجريمة مشاكل اسرية.

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