مريخ يتبختر والهلال يترنح.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ تأهل المريخ للمربع العربي بعد فوزه العريض علي مولوديه الجزائر .

@ المريخ بات ضمن الاربعه الكبار عربياً !!

@ موقع تصنيفي محترم ونصف مليون دولار كاكبر حافز في تاريخ الكره السودانيه .

@ نعم انه الحافز الذي زعم كردنه انه ضعيف ورفض بسببه المشاركة !!

@(500) الف دولار ستدخل الخزانة الحمراء تعادل (40) مليار وربما (50) مليار ان صبر المريخ عليها قليلاً .

@ تأهل النادي الاحمر باقدام زرقاء.

@ العقرب يصنع والزجاجي يحرز .

@ الزجاجي الميئوس من علاجه احرز هدفه السابع عربياً وبات متصدر روليت هدافي البطوله .

@ المريخ بدون رئيس ينتصر علي مولوديه و الاتحاد والهلال برئيس يخسر من الرابطه والسلاطين !!

@ منك لله

@ اقالة مدرب بالهلال وحل القطاع الرياضي لم يعد خبراً يثير الدهشه .

@ الحدث الذي يتكرر نحو (30) مره يصبح اكثر من عادي .

@ اقالة المدرب وحل القطاع الرياضي ورد بتفاصيله المملله بزاوية رئيس الهلال الفعلي (السمسار).

@ لم يكتب عن الاقالة فحسب بل حدد القادمين الجدد .

@ برغم كل ذلك لن نقول ان المدان (قاعد ساي) او انه اضعف رئيس في تاريخ الكيان نقول فقط انه مطيع ويسمع الكلام .

@ ما يرد في زاوية السمسار يتحقق بحذافيره في مقبل الايام !!

@ حتى التشكيله نطالعها في اعمدة الحاشيه نهاراً ونجدها في الملعب مساءاً .

@ اقالة الزعفوي حيرتني فالرجل رخيص السعر وبسمع الكلام فلماذا يُقال !!

@ زعفوري اول مدير فني يتقاضى مرتب مدرب لياقه .

@ حتي مرتب اللياقه لم يتقضاه منذ اشهر وحافز المباريات يتخطاه (حافز التأهل للمجموعات مثالاً)

@ زعفوره المطيع نفذ لهم مؤامرة اقصاء بشه ووافق على مخطط استفزاز الشغيل بوضعه احتياطي للشبل مؤمن عصام .

@ تري ماذا يريدون منه اكثر من ذلك !!

@ زعفوري لا ينافسه في ضعف الشخصيه والهوان الا ذلك المدرب الوطني الذي ما كان يحلم بتدريب براعم الهلال .

@ من مهازل المدان تعين الطريفي الصديق مسئولاً عن القطاع الرياضي !!

@ حينما كان الطريفي يشغل هذه الوظيفه ايام الطيب عبدالله كان غالب لاعبي الهلال في بطون امهاتهم .

@ اعرف ولع الطريفي بالمناصب لكني ما كنت اعتقد انه متواضع لهذا الدرجه .

@ الطريفي نائب رئيس الاتحاد العام موظف لدي كردنه !!

@ عموماً من حق كردنه تعين من يشاء لكن جماهير الهلال لن تغير موقفها من الطريفي ولن تنسي له مواقفه العدائيه للازرق خلال عهد اتحاد الفساد.

تنبيه .

@ على معتمد امدرمان اخذ الحيطه والحذر من المحتال الكبير الذي بات متخصصاً في نهب المعتمديات .

@ المحتال اياه لديه ملف حاشد في اللهف واللغف وقد فصله الخندقاوي بسبب ذلك .

@ محتال غير لون جلده بالكريمات لكنه لم يستطع معالجه كرشه التي انتفخت بالمال الحرام .

@ ستيني يزعم انه شبابي.